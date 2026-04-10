SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

FIFA Başkanı Infantino, FIFA Arena projesinin açılışı için İstanbul’a geldi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena projesinin bugün yapılacak resmi açılış töreni için İstanbul’a geldi.

Emre Şen

FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov ile birlikte gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu, İstanbul Havalimanı’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu karşıladı. Türkiye’ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

2025 yılında bu projeyi başlatan FIFA, dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az bin sahayı hizmete sunmayı hedefliyor. Türkiye’de de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Gianni Infantino
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.