FIFA Başkanı Infantino, İtalya'yı tiye aldı!

İtalyan asıllı İsviçreli dünya futbolunun patronu Gianni Infantino, play-off turunda yaşananları CONMOBEL kongresinde anlattı.

"Ben bir İtalyanım ve FIFA'da dayanışma anahtardır." diyen Infantino, "FIFA başkanı olduğum için İtalya'nın yerini başka ülkelere devretmeye karar verdik. Sonuçta Dünya Kupası'na katılmak isteyen ülkelere destek olmalıyız." dedi.

Son Avrupa şampiyonu İtalya, play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenmişti.

Makedonlar büyük bir sürprize imza atsa da finalde Dünya Kupası biletini Portekiz'e kaptırmıştı.

İtalya 2018'de Gian Piero Ventura yönetiminde, 2022'de de Roberto Mancini yönetiminde üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

