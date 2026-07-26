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Rövanş öncesi haber geldi! Beşiktaş'ın rakibinde sakatlık

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland'da rövanş öncesi sakatlık şoku yaşandı. İlk maçta oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Bak'ın durumunun ciddi olabileceği belirtilirken, Teknik Direktör Mike Tullberg takımda art arda yaşanan eksiklerden yakındı.

Rövanş öncesi haber geldi! Beşiktaş'ın rakibinde sakatlık
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Midtjylland, rövanş mücadelesi öncesinde önemli bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı. Danimarka ekibinin Sonderjyske ile oynadığı karşılaşmada Victor Bak yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Midtjylland formasıyla ilk yarıda görev yapan Victor Bak, yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında oyundan çıktı. Savunma oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili ilk değerlendirmeler yapılırken, teknik heyet oyuncunun durumunun netleşmesi için detaylı kontrolleri bekliyor.

TULLBERG: "GÖRÜNTÜ İYİ DEĞİL"

Rövanş öncesi haber geldi! Beşiktaş ın rakibinde sakatlık 1

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, futbolcusunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Victor Bak'ın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz ancak görüntü iyi değil. Dönüşte detaylı değerlendirme yapacağız." dedi.

Deneyimli teknik adam, takımda art arda yaşanan sakatlıklara da dikkat çekerek, "Sezonun bu kadar başında ciddi sakatlıklar yaşıyoruz. Aral Şimşir'i sattık, Mikel Gogorza ve Junior Brumado sakat, Lee Han-beom da bugün forma giyemedi. Umarım kısa sürede döner. Victor'un durumu da pek iç açıcı görünmüyor. Önümüzdeki maçlarda elimizde nasıl bir kadro olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunun ilk maçında Midtjylland'ı sahasında 1-0 mağlup eden Beşiktaş, turu geçmek için avantajı elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanş karşılaşmasında üst tur biletini almaya çalışacak.

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