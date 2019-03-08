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FIFA, Chelsea'nin transfer yasağına yaptığı itirazı reddetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kuralları ihlal gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı koyduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, cezanın ertelenmesi talebini reddetti.

FIFA, Chelsea'nin transfer yasağına yaptığı itirazı reddetti

FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın temyiz aşamasında olması nedeniyle, ertelenmesine yönelik Chelsea'den gelen talebin kabul edilmediği belirtildi.

İngiltere temsilcisi, istediği takdirde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak, cezaya itiraz edebilecek.

Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle geçen ay FIFA tarafından iki dönem transferden men cezasına çarptırılmıştı. FIFA, Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibine 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonuna ise 510 bin İsviçre frangı para cezası da vermişti.

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