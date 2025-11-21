FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza: 6 puanını daha sildiler!

Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren Adana Demirspor, FIFA Disiplin Komitesi’nin kararıyla yeni bir darbe daha aldı. Komite, kulübe uygulanan bir dosya kapsamındaki yaptırım sonucunda 6 puan silme cezası verdi.

TFF DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi açıklamasında cezanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmede, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, sürecin uluslararası disiplin mekanizmaları çerçevesinde yürütüldüğünü ortaya koydu.

PUANI EKSİ 23

Zor bir sezon geçiren mavi-lacivertli ekip, puan silme yaptırımıyla birlikte eksi 23 puana gerileyerek son sıradaki yerini korumaya devam ediyor.