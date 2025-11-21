SPOR

FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza: 6 puanını daha sildiler!

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor’a bir dosya nedeniyle 6 puan silme cezası verdi. TFF’nin duyurduğu yaptırımla birlikte mavi-lacivertli ekip ligde eksi 23 puana gerileyerek son sıradaki konumunu korudu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren Adana Demirspor, FIFA Disiplin Komitesi’nin kararıyla yeni bir darbe daha aldı. Komite, kulübe uygulanan bir dosya kapsamındaki yaptırım sonucunda 6 puan silme cezası verdi.

TFF DUYURDU

FIFA dan Adana Demirspor a ceza: 6 puanını daha sildiler! 1

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi açıklamasında cezanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmede, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, sürecin uluslararası disiplin mekanizmaları çerçevesinde yürütüldüğünü ortaya koydu.

PUANI EKSİ 23

FIFA dan Adana Demirspor a ceza: 6 puanını daha sildiler! 2

Zor bir sezon geçiren mavi-lacivertli ekip, puan silme yaptırımıyla birlikte eksi 23 puana gerileyerek son sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

