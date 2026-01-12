SPOR

En pahalısı seçilmiş! Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların maliyeti ortaya çıktı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de tribünler de gecenin yıldızı oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar için yönetimin cepten karşıladığı 35 bin yağmurluk, tribünlerde görsel bir şölen yaratırken yağmurlukların maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kazandığı Turkcell Süper Kupa finalinde tribünler de maç kadar konuşuldu. Sarı-lacivertli taraftarların yağmur altında tribünlerde oluşturduğu görsel bütünlük, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen stada akın eden taraftarlarını yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, maç öncesinde 35 bin adet yağmurluk temin ettiği ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre; 50, 100 ve 150 TL olmak üzere üç farklı fiyat seçeneği bulunan yağmurluklarda en yüksek kalite tercih edildi.

Yönetimin bu organizasyon için yaklaşık 5.2 milyon liralık maliyeti tamamen kendi bütçesinden karşıladığı belirtildi.

Tribünlerde sarı-lacivert yağmurluklarla oluşan ahenk büyük beğeni toplarken, yağmurlukların dayanıklılığı ve kalitesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, yapılan jest nedeniyle yönetime teşekkür mesajları paylaşırken, yağmurlukların detaylarını gösteren görüntüler kısa sürede viral oldu. Kulübün bu hamlesi, taraftarla kurulan güçlü bağın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe yağmurluk
