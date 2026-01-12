En pahalısı seçilmiş! Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların maliyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kazandığı Turkcell Süper Kupa finalinde tribünler de maç kadar konuşuldu. Sarı-lacivertli taraftarların yağmur altında tribünlerde oluşturduğu görsel bütünlük, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

EN PAHALISI TERCİH EDİLDİ

Olumsuz hava koşullarına rağmen stada akın eden taraftarlarını yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, maç öncesinde 35 bin adet yağmurluk temin ettiği ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre; 50, 100 ve 150 TL olmak üzere üç farklı fiyat seçeneği bulunan yağmurluklarda en yüksek kalite tercih edildi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Yönetimin bu organizasyon için yaklaşık 5.2 milyon liralık maliyeti tamamen kendi bütçesinden karşıladığı belirtildi.

Tribünlerde sarı-lacivert yağmurluklarla oluşan ahenk büyük beğeni toplarken, yağmurlukların dayanıklılığı ve kalitesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, yapılan jest nedeniyle yönetime teşekkür mesajları paylaşırken, yağmurlukların detaylarını gösteren görüntüler kısa sürede viral oldu. Kulübün bu hamlesi, taraftarla kurulan güçlü bağın bir göstergesi olarak yorumlandı.