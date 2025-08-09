FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza! TFF puan silmeyi duyurdu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un FIFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldığını açıkladı.
‘‘FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.’’ denildi.
Lacivert-mavililer, geride kalan sezonda 2 puan toplayarak sonuncu olarak Trendyol Süper Lig’den bir alt lige gerilemişti. Başarısız geçe sezonun ardından takımdan önemli oyuncular ayrılırken, maddi kriz sebebiyle kulüp zor durumlara düşmüştü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum