FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza! TFF puan silmeyi duyurdu...

Geçtiğimiz sezon maddi yetersizlikler sebebiyle kadrosu büyük erozyona uğrayan Adana Demirspor, bir alt lige düşmüştü. Lacivert mavililer ile ilgili FIFA’dan çarpıcı bir karar geldi.

Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un FIFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

FIFA dan Adana Demirspor a ceza! TFF puan silmeyi duyurdu... 1

‘‘FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.’’ denildi.

KÜME DÜŞMÜŞTÜ

FIFA dan Adana Demirspor a ceza! TFF puan silmeyi duyurdu... 2

Lacivert-mavililer, geride kalan sezonda 2 puan toplayarak sonuncu olarak Trendyol Süper Lig’den bir alt lige gerilemişti. Başarısız geçe sezonun ardından takımdan önemli oyuncular ayrılırken, maddi kriz sebebiyle kulüp zor durumlara düşmüştü.

