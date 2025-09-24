SPOR

FIFA'dan aldığı cezayla ligin dibine demir atan eski Süper Lig takımı tüm maçlarını kazansa bile 1 puanı olamayacak...

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, arka arkaya gelen kötü sonuçlar ve cezalar sebebiyle hızla alt liglere düşerken, bir kötü haber de FIFA’dan geldi. Alınan ceza tarihi bir olayı da beraberinde getirdi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, aldığı ağır puan cezaları nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Aldığı maddi cezalar ile arka arkaya liglerden düşen ekip, aldığı son cezayla birlikte resmen dibe demir attı.

FIFA’DAN ŞOK CEZA!

FIFA Disiplin Komitesi'nden yapılan açıklamada eski Süper Lig ekiplerinden olan ve 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a şok bir ceza geldi.

EKSİ 36 PUAN

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı. FIFA Disiplin Komitesi'nden gelen kararlarla toplam 36 puan silme cezası aldı.

970 GÜNDÜR GALİBİYETE HASRET

Yeni Malatyaspor, en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek puanla tanışmıştı. Aradan geçen 970 gündür ligde galibiyet sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor, bu sezon sadece 3 gol atarken kalesinde 22 gol gördü

