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FIFA'dan Dünya Kupası'na katılacak ülkelere mektup!

06.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere mektup gönderdi. 32 ülkeye, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Fatma Samoura'nın imzası ile gönderilen mektupta, "Lütfen artık futbola odaklanalım" çağrısı yapıldı.

FIFA'dan Dünya Kupası'na katılacak ülkelere mektup!

FIFA'nın gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

FIFA olarak biz, dünyanın geri kalanına ahlak dersi vermeksizin tüm düşünce ve inançlara saygı göstermeye çalışıyoruz. Futbolun dış dünyadan kopuk şekilde yaşamadığını biliyoruz ve aynı şekilde dünya genelinde birçok siyasi zorluk ve güçlük olduğunun da farkındayız... Ancak lütfen futbolun her mevcut ideolojik ve siyasi savaşın içine çekilmesine de izin vermeyin.

FIFA'nın mektubunu hedef alan Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası müsabakalarında, LGBT'li bireyler için garanti istedi:

İlk adım da göçmen işçilere tazminat ödenmesi için bir fon kurulacağına dair taahhüdün turnuva başlamadan kamuoyu önünde verilmesi ve LGBT bireylerin ayrımcılık ve tacizle karşılaşmaması sağlamak olur. Hâlâ bunları yapmamış olmaları şaşkınlık verici.

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