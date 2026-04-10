SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

FIFA'dan Dünya Kupası'nda Türkiye kararı! 1 isim bile yok

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemleri açıkladı. Türkiye’den hiçbir hakem dev turnuvanın listesinde yer almadı.

Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı aylar kala turnuva hazırlıkları hız kazandı. Haziran ayında başlayacak dev organizasyon öncesi gözler, FIFA’nın açıkladığı hakem listesine çevrildi.

Dünya futbolunun en büyük sahnesinde görev alacak isimler netleşirken, açıklanan kadro futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TURNUVALARDA GÖREV YOK

Son yıllarda Türk hakemlerinin uluslararası organizasyonlarda daha az görev alması, Dünya Kupası listesi öncesinde dikkat çeken bir gelişmeydi. UEFA turnuvalarında sınırlı sayıda temsil edilmemiz ve elit kategoride yalnızca Halil Umut Meler’in yer alması, beklentileri aşağı çekmişti.

Bu tablo, Türkiye’den bir hakemin Dünya Kupası’nda görev alma ihtimalinin düşük olduğuna dair yorumları güçlendirmişti.

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMADI

FIFA’nın açıkladığı resmi hakem kadrosu, bu beklentileri doğruladı. Avrupa, Güney Amerika ve diğer konfederasyonlardan çok sayıda üst düzey hakem listeye dahil edilirken, Türkiye’den hiçbir isim kadroda kendine yer bulamadı.

Böylece Türk hakemliği, 2026 Dünya Kupası’nda da temsil şansı yakalayamadı.

Anahtar Kelimeler:
Hakem FIFA son dakika dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.