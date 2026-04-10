FIFA'dan Dünya Kupası'nda Türkiye kararı! 1 isim bile yok

2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı aylar kala turnuva hazırlıkları hız kazandı. Haziran ayında başlayacak dev organizasyon öncesi gözler, FIFA’nın açıkladığı hakem listesine çevrildi.

Dünya futbolunun en büyük sahnesinde görev alacak isimler netleşirken, açıklanan kadro futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TURNUVALARDA GÖREV YOK

Son yıllarda Türk hakemlerinin uluslararası organizasyonlarda daha az görev alması, Dünya Kupası listesi öncesinde dikkat çeken bir gelişmeydi. UEFA turnuvalarında sınırlı sayıda temsil edilmemiz ve elit kategoride yalnızca Halil Umut Meler’in yer alması, beklentileri aşağı çekmişti.

Bu tablo, Türkiye’den bir hakemin Dünya Kupası’nda görev alma ihtimalinin düşük olduğuna dair yorumları güçlendirmişti.

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMADI

FIFA’nın açıkladığı resmi hakem kadrosu, bu beklentileri doğruladı. Avrupa, Güney Amerika ve diğer konfederasyonlardan çok sayıda üst düzey hakem listeye dahil edilirken, Türkiye’den hiçbir isim kadroda kendine yer bulamadı.

Böylece Türk hakemliği, 2026 Dünya Kupası’nda da temsil şansı yakalayamadı.