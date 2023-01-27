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FIFA'dan Fernando Muslera'ya ceza! Süper Lig'de oynayacak mı? Resmen açıklandı...

27.01.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Gana ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasında hakeme itirazları sebebiyle 4 milli maçtan men cezası aldı.

FIFA'dan Fernando Muslera'ya ceza! Süper Lig'de oynayacak mı? Resmen açıklandı...

FIFA, 2 Aralık 2022'de Gana ile Uruguay arasında yapılan Dünya Kupası maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

MUSLERA 4 MAÇ CEZA ALDI

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Hakeme karşı sergiledikleri saldırgan davranış sebebiyle Uruguay Milli Takımı'ndan Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er, Edinson Cavani ve Diego Godin'e birer maç men cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Muslera ve Gimenez'in 20'şer bin İsviçre frangı, Cavani ve Godin'in 15'er bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

CEZALAR MİLLİ MAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK

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Futbolcuların men cezalarının, Uruguay Milli Takımı'nın sıradaki resmi maçlarında geçerli olacağı kaydedildi.

FEDERASYON DA CEZA ALDI

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Uruguay Futbol Federasyonu'na ise iç sahadaki ilk milli maçta geçerli olmak üzere kısmi tribün kapatma ve 50 bin İsviçre frangı para cezası uygulanacağı aktarıldı.


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