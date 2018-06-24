FIFA'dan Hırvatistan ve Arjantin'e ceza

Nijniy Novgorod’da oynanan Dünya Kupası maçını Hırvatistan, Arjantin karşısında 3-0 kazanmış, Arjantin taraftarları büyük bir şok yaşamıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülere göre Arjantin taraftarı yenilgiyi hazmedemeyince tribünlerde Hırvat taraftarlara saldırmıştı. Olayların ardından FIFA yaşanan tribün olayları nedeniyle her iki takıma da 10 bin dolar para cezası verdi. Ayrıca Soçi’de oynanan Polonya - Senegal maçında taraftarların açtığı pankartlar nedeniyle Polonya 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti
Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu
Çin'de iki kulüp Negredo'ya talip oldu
Fatih Terim'den transfer açıklaması
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı
Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!
Okuyucu Yorumları 0 yorum