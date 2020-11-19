FIFA'dan kadın futbolcu ve antrenörlere doğum izni teklifi. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FSC'nin teklif ettiği reformlar, kadın futboluna yönelik yeni küresel asgari standartlar oluşturmayı hedefliyor.
Özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak ve bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının 3'te 2'sini alacak.
Kulüpler, işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek. Reformlar, aralık ayında FIFA Konseyi'nin onayına sunulacak.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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