A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası bitti

A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu yine son sırada tamamladı. Geçen yıl UEFA'nın format değişikliğine gidip ligden düşmeyi kaldırmasının ardından B Ligi'nde kalan ay-yıldızı ekip, bu kez C Ligi'ne düştü.
Türkiye, grup liderliği ve A Ligi'ne yükselme hedefiyle çıktığı maçta dün deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup olunca 6 puanda kaldı. Ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Sırbistan'ın ikili averajda gerisinde olduğu için son sıraya geriledi.
Milli takımın iki maçta da gol atamadan mağlup olduğu ve 6 puan verdiği Macaristan ise 11 puanla grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla yine hayal kırıklığına sebep oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde iki sezonda toplam 10 maç oynayan Türkiye, yalnızca 2 galibiyet alabildi.
Söz konusu müsabakalarda 5 kez mağlup olan ay-yıldızlı ekip, 3 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde ise 15 gol gördü.
Türkiye, turnuvanın ilk sezonunda B Ligi 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile yer aldı. Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden milli takım, tek galibiyet alabildi. Milli takım, İsveç deplasmanında son bölümüne 2-1 geride girdiği maçta, Emre Akbaba'nın 88 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle mücadeleyi 3-2 kazandı.
Rusya'ya Trabzon'da 2-1 ve Soçi'de 2-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, İsveç'e de Konya'da oynanan maçta 1-0 yenildi. Türkiye, grubu 3 puanla son sırada tamamlarken, İsveç ve Rusya 7'şer puan topladı. İsveç, ikili averajda üstün olduğu için A Ligi'ne yükseldi.
Milli takım, organizasyonun ikinci sezonunda ise B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına sahasında 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başladı. Sonraki 3 maçta sırasıyla deplasmanda Sırbistan ile 0-0, Moskova'da Rusya ile 1-1 ve İstanbul'da Sırbistan ile 2-2 berabere kalan milliler, gruptaki ilk ve tek galibiyetini İstanbul'da oynanan maçta Rusya'yı 3-2 yenerek elde etti. Bu maçta Rusya 1-0 öndeyken, 24. dakikada Semenov'un gördüğü kırmızı kart sonrası 66 dakikayı 10 kişi oynadı.
Türkiye, grubun son maçında da Macaristan'a 2-0 kaybetti, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda grubunu 6 puanla tamamladı.
Türkiye, 6'sı UEFA Uluslar Ligi, 2'si özel maç olmak üzere oynadığı son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde edebildi. Söz konusu müsabakalarda iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, ayrıca 5 beraberlik aldı. Bu maçlarda 12 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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