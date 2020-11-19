SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası bitti

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası bitti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ay-yıldızlı ekip, ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu yine son sırada tamamladı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası bitti

A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu yine son sırada tamamladı. Geçen yıl UEFA'nın format değişikliğine gidip ligden düşmeyi kaldırmasının ardından B Ligi'nde kalan ay-yıldızı ekip, bu kez C Ligi'ne düştü.

Türkiye, grup liderliği ve A Ligi'ne yükselme hedefiyle çıktığı maçta dün deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup olunca 6 puanda kaldı. Ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Sırbistan'ın ikili averajda gerisinde olduğu için son sıraya geriledi.

Milli takımın iki maçta da gol atamadan mağlup olduğu ve 6 puan verdiği Macaristan ise 11 puanla grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

ÖZET | Macaristan-Türkiye: 2-0ÖZET | Macaristan-Türkiye: 2-0

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE İKİ SEZONDA 10 MAÇ VE 2 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla yine hayal kırıklığına sebep oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde iki sezonda toplam 10 maç oynayan Türkiye, yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Söz konusu müsabakalarda 5 kez mağlup olan ay-yıldızlı ekip, 3 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde ise 15 gol gördü.

İLK SEZON TEK GALİBİYET İSVEÇ DEPLASMANINDA

Türkiye, turnuvanın ilk sezonunda B Ligi 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile yer aldı. Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden milli takım, tek galibiyet alabildi. Milli takım, İsveç deplasmanında son bölümüne 2-1 geride girdiği maçta, Emre Akbaba'nın 88 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Rusya'ya Trabzon'da 2-1 ve Soçi'de 2-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, İsveç'e de Konya'da oynanan maçta 1-0 yenildi. Türkiye, grubu 3 puanla son sırada tamamlarken, İsveç ve Rusya 7'şer puan topladı. İsveç, ikili averajda üstün olduğu için A Ligi'ne yükseldi.

İKİNCİ SEZONDA TEK GALİBİYET RUSYA'YA KARŞI

Milli takım, organizasyonun ikinci sezonunda ise B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına sahasında 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başladı. Sonraki 3 maçta sırasıyla deplasmanda Sırbistan ile 0-0, Moskova'da Rusya ile 1-1 ve İstanbul'da Sırbistan ile 2-2 berabere kalan milliler, gruptaki ilk ve tek galibiyetini İstanbul'da oynanan maçta Rusya'yı 3-2 yenerek elde etti. Bu maçta Rusya 1-0 öndeyken, 24. dakikada Semenov'un gördüğü kırmızı kart sonrası 66 dakikayı 10 kişi oynadı.

Türkiye, grubun son maçında da Macaristan'a 2-0 kaybetti, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda grubunu 6 puanla tamamladı.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Türkiye, 6'sı UEFA Uluslar Ligi, 2'si özel maç olmak üzere oynadığı son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde edebildi. Söz konusu müsabakalarda iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, ayrıca 5 beraberlik aldı. Bu maçlarda 12 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
'Buraya kazanmak için geldik''Buraya kazanmak için geldik'
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak
Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak
Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor
Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Cimbom ve Kenan Karaman iddiasına yanıt
Cimbom ve Kenan Karaman iddiasına yanıt
İşte Arda Turan'ın son durumu
İşte Arda Turan'ın son durumu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
edirneyi gecmesin turkler allah askina
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası bitti
Milli Takım'ın Uluslar Ligi macerası bitti
Şenol Güneş: Oyunumuz kazanmaya yeterli değildi
'Oyunumuz kazanmaya yeterli değildi'
Şenol Güneş: Buraya kazanmak için geldik
'Buraya kazanmak için geldik'
Macaristan-Türkiye maçına Slovak hakem
Macaristan-Türkiye maçına Slovak hakem
Caner Erkin milli formayla tarihe geçti
Caner Erkin milli formayla tarihe geçti
Millilerin Formula 1 heyecanı
Millilerin Formula 1 heyecanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.