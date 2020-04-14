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FIFA'dan kiralık oyuncu açıklaması: Sözleşmesi biten gider!

FUTBOL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:17 | Son Güncelleme

FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”

FIFA'dan kiralık oyuncu açıklaması: Sözleşmesi biten gider!

FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, sözleşmeleri 30 Haziran’da bitecek olan oyuncular hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bir İtalyan televizyonuna konuşan Silvero, “FIFA sözleşmeleri 30 Haziran’ın ötesine uzatamaz, ancak 1 Temmuz’da yeni transfer dönemi açılmayacağı için bu nedenle oyuncular da takımların listelerine kaydedilemez. Kiralık oyuncular kendi takımlarına geri dönecekler. Ancak transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı bu takımlarında sahaya çıkamayacaklar” dedi.

TRANSFERE UZUN SÜRE VERİLECEK

Emilio Garcia Silvero sözlerine şöyle devam etti: “Transferler için fazla bir süre tanınabilir ve transfer penceresi daha uzun süre açık kalabilir. Ancak bu liglerin başlama ve bitme süresine bağlı olacaktır. FIFA’nın düşündüğü fikir şu ki, bütün ligler başlamadan önce transfer penceresi sona erecek.” Birçok kulüp FIFA’dan bu konuyla ilgili karar vermesini bekliyordu. Hukuk işleri müdürü Garcia’nın sözleri doğrultusunda hareket edildiği takdirde birçok kulüp kiraladığı ve sözleşmesi sona eren oyuncularından ligleri 30 Haziran’dan sonra başlarsa yararlanamayacak.

GALATASARAY’DA 4 İSİM GERİ DÖNECEK

Süper Lig’de de bu durum kulüplerin canını sıkacak. Keza şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’da Michael Seri, Mario Lemina, Florin Andone ve Henry Onyekuru gibi isimler kulüplerine dönmüş olacak. Şampiyonluğun diğer adayı Trabzonspor’da da durum Galatasaray’dan farklı değil. Bordo-Mavililer’de stoper Manoel ve Ndiaye, 30 Haziran’da kulüplerine gitmek zorunda kalacak. Başakşehir’de Azubuike ve Berkay Özcan, Sivasspor’da da Fernando, Skuletic ile Fatih Aksoy’un sözleşmesi haziranın 30’unda bitiyor.

BEŞİKTAŞ’TA 5 FENERBAHÇE’DE 1

Sadece şampiyonluk yarışındaki takımlarda değil, diğer Süper Lig ekipleri de böyle bir durumda yara alacak… Avrupa potası için çaba harcayan Beşiktaş’ta Karius, Elneny, Rebocho, Boateng ve Diaby geri dönecek… Fenerbahçe’de Falette, Alanyaspor’da ise Bammou takımlarından ayrılmak zorunda kalacak.

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