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FIFA'dan Meksika Futbol Federasyonu’na dava

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

FIFA, Dünya Kupası’nda mücadele eden Meksika Milli Takımı’na destek için Rusya’da bulunan Meksika taraftarının davranışları nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu’na karşı işlem başlattı.

FIFA'dan Meksika Futbol Federasyonu’na dava

FIFA tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da Dünya Kupası’na katılan Meksika Milli Takımı’na destek için Rusya’nın farklı şehirlerinde bulunan Meksika taraftarlarının davranışları ve çıkardığı olaylar nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu’na karşı cezai işlem ve dava açıldığı bildirildi.

İşlemin başlatılmasındaki en büyük gerekçe olarak ise Meksika’nın Almanya ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sırasında tribünlerden homofobik tezahüratlar yapılması gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
fifa Meksika Futbol Federasyonu

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