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FIFA'dan 'Özgür Filistin' bilekliğine yasak! Kulüpler Dünya Kupası daha ilk günden patlak verdi...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası turnuvası Al Ahly ile Inter Miami arasında oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşma ile başladı. Amerika’da gerçekleşen turnuva siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

FIFA'dan 'Özgür Filistin' bilekliğine yasak! Kulüpler Dünya Kupası daha ilk günden patlak verdi...
Burak Kavuncu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Inter Miami ile Al-Ahly arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, turnuvanın açılış maçında Mısır temsilcisi Al-Ahly ile 0-0 berabere kaldı. Amerika’da başlayan turnuva siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken, daha ilk günden bir olay gündem oldu…

BİLEKLİK YASAĞI

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FIFA, maç öncesi turnuvanın tanıtım görüntülerini yayınlarken Al Ahly oyuncusu Hussein El Shahat'ın 'Özgür Filistin' bilekliği taktığını fark ettikten sonra tanıtım videosunu yayından kaldırdı. Bu olay sosyal medya da büyük bir yankı uyandırdı.

TURNUVADA SON GÜN 13 TEMMUZ!

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacaktır.

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FIFA al ahli messi FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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