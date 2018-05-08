FIFA'dan Rusya'ya ırkçılık cezası!

FIFA, Rus Futbol Birliği'ni cezalandırdı. FIFA'nın sitesinde yayınlanan raporlara göre, Rus taraftarların Fransa maçında rakiplerine karşı ırkçı ifadeler kullanması nedeni ile Rus Futbol Birliği 30 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.
Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
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