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FIFA'dan sosyal medyada nefret söylemine önlem

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 18:03
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FIFA'nın Sosyal Medya Koruma Servisi (SMPS), birliğe üye 211 ülke federasyonları ve takımlarının kullanımına sunuldu.

FIFA'dan sosyal medyada nefret söylemine önlem

FIFA'dan yapılan açıklamada, online tacizle mücadelede kararlılığının güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki nefret söylemi ve taciz edici içerik, oyuncuların zihinsel sağlığını, performansını, arkadaşlarını ve ailelerini etkileyebilecek önemli bir etkiye sahip olabilir. FIFA'nın önceliği oyuncuları korumak ve futbolu güvenli bir alan haline getirmektir. 18 Haziran Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü dolayısıyla FIFA, Sosyal Medya Koruma Servisi'ne (SMPS) erişimi 211 FIFA üyesinin tamamına açarak bu taahhüdünü güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Sistem sayesinde online suçlulara yönelik takibin güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, "SMPS'ye kayıt yapıldıktan sonra sistem, kötü niyetli yorumları gizleyerek oyuncuların, teknik direktörlerin, antrenörlerin, takım yetkililerinin ve takımların sosyal medya hesaplarını her türlü nefret söyleminden korur. Ayrıca takipçilerinin taciz edici, ayrımcı ve tehdit edici paylaşımlara maruz kalmasını da engelleyerek bu tür eylemlerin normalleşmesini engeller." denildi.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda tanıtımı yapılan SMPS'in, şu ana kadar turnuvalar, elemeler ve hazırlık maçları dahil 11 FIFA etkinliğinde 3 bin 381 oyuncu ve 160 takım hesabındaki 30 milyon gönderi ve yorumu analiz ettiği ve 2,6 milyon taciz edici yorumu kamuoyundan gizlediği belirtildi.

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