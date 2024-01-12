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  4. FIFA'dan Türk futboluna darbe niteliğinde karar! 24 takımımıza transfer yasağı cezası

FIFA'dan Türk futboluna darbe niteliğinde karar! 24 takımımıza transfer yasağı cezası

12.01.2024 20:01 | Son Güncelleme:
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FIFA'dan Türk futboluna darbe niteliğinde bir karar geldi. Edinilen bilgiye göre; Adana Demirspor'un da yer aldığı 24 Türk takımına transfer yasağı getirildi.

FIFA'dan Türk futboluna darbe niteliğinde karar! 24 takımımıza transfer yasağı cezası

FIFA, resmi internet sitesinde transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayımladı. Listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasakları belirtildi.

EN ÇOK YASAK ALAN ÜLKE TÜRKİYE

FIFA, yaptığı açıklamada tüm ülkelerden transfer yasağı alan kulüpleri açıkladı. Bu kulüplerin çoğunluğunun Türk takımı olması dikkatlerden kaçmadı.

ADANA DEMİRSPOR LİSTENİN BAŞINDA

Transfer yasağı alan takımlar şöyle;

Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Alg Spor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Samsunspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

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