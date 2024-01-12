FIFA'dan Türk futboluna darbe niteliğinde karar! 24 takımımıza transfer yasağı cezası

FIFA, resmi internet sitesinde transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayımladı. Listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasakları belirtildi.
FIFA, yaptığı açıklamada tüm ülkelerden transfer yasağı alan kulüpleri açıkladı. Bu kulüplerin çoğunluğunun Türk takımı olması dikkatlerden kaçmadı.
Transfer yasağı alan takımlar şöyle;
Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Alg Spor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Samsunspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.