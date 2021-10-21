FIFA'dan yeni proje! Takvim değişiyor

FIFA, futbolun şuanda sıkışık olan takvimini yeniden yapılandırmak ve futbolcuların sezon boyunca milli takım maçlarında yorulmalarının önüne geçmek için harekete geçti.

Eylül, Ekim, Kasım, Mart ve Haziran aylarında oynanan milli maçları içeren statüyü değiştirme girişimlerinde bulunan FIFA, federasyonlara iki farklı seçenek sundu.

FIFA'nın önerdiği seçenekler şunlar:

BİRİNCİ SEÇENEK

Sezon Ağustos'ta başlayacak ve Haziran'da sona erecek. Ekim'de 4 hafta sürecek sadece bir uluslararası ara verilecek.

Bu nedenle Eylül, Kasım ve Mart ayları iptal edilecek ve uluslararası müsabakalar Haziran ayında yapılacak ve Temmuz ayı oyuncular için zorunlu dinlenme ayı olacak.

İKİNCİ SEÇENEK

Sezonlar Ağustos'ta başlayıp Mayıs'ta sona erecek, ancak bu arada Ekim'de üç haftalık uluslararası bir ara ve Mart'ta iki haftalık bir uluslararası tatil olacak. Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak olan uluslararası turnuvalar, futbolcular için dinlenme ayı olacak.

