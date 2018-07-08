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FIFA Domagoj Vida’ya soruşturma başlattı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 08.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Hırvatistan’ın Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Rusya’yı elediği maç sonrası Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida’nın ‘Yaşasın Ukrayna’ açıklaması FIFA’yı harekete geçirdi.

FIFA Domagoj Vida’ya soruşturma başlattı

FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde Hırvatistan, ev sahibi Rusya’yı penaltılar sonrasında geçerek yarı finale yükseldi. Hırvat Milli Takımı’nda oynayan Beşiktaşlı defans oyuncusu Domagoj Vida, maçın 100. dakikada ülkesini 2-1 öne geçiren golü kaydetmiş, penaltı atışlarında da fileleri havalandırmıştı.

Başarılı futbolcu gösterdiği performansla göz doldururken, karşılaşmanın ardından yaptığı bazı hareketler sonrasında FIFA’lık oldu. 29 yaşındaki futbolcu, soyunma odasında çekilen videoda ‘Yaşasın Ukrayna’ diye yaptığı açıklama sonrasında FIFA, politik slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Vida'nın bu açıklamasının görüntüsü sosyal medyada da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası Hırvatistan domagoj vida Rusya

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