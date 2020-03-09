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FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçları artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 ay erteledi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya eleme maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.


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