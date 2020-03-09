FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçları artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 ay erteledi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya eleme maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı
FIFA açıkladı! 2022 Dünya Kupası...
Fenerbahçe tribün liderinin vurulma anı ortaya çıktı
İnanılmaz! 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı
Radamel Falcao alev aldı
''Trabzonspor’a operasyon çekiyorlar''
Trabzon şampiyonluğa odaklandı
Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...
Umut Meraş hedefini açıkladı
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors
Dortmund zirve takibini bırakmıyor
Kadınların maçında seyirci rekoru
Douglas ameliyat edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum