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FIFA resmen açıkladı!

FUTBOL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

FIFA ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Ekim ayı)

1 / 26

25- Senegal / 1501

25- Senegal / 1501
2 / 26

24- Avusturya / 1502

24- Avusturya / 1502
3 / 26

23- ABD / 1506

23- ABD / 1506
4 / 26

22- Tunus / 1515

22- Tunus / 1515
5 / 26

21- Polonya / 1523

21- Polonya / 1523
6 / 26

20- Peru / 1530

20- Peru / 1530
7 / 26

19- İtalya / 1533

19- İtalya / 1533
8 / 26

18- Galler / 1538

18- Galler / 1538
9 / 26

17- İsveç / 1548

17- İsveç / 1548
10 / 26

16- Meksika / 1549

16- Meksika / 1549
11 / 26

15- Hollanda / 1550

15- Hollanda / 1550
12 / 26

14- Almanya / 1555

14- Almanya / 1555
13 / 26

13- Şili / 1568

13- Şili / 1568
14 / 26

12- Arjantin / 1573

12- Arjantin / 1573
15 / 26

11- Kolombiya / 1575

11- Kolombiya / 1575
16 / 26

10- Danimarka / 1584

10- Danimarka / 1584
17 / 26

9- İspanya / 1594

9- İspanya / 1594
18 / 26

8- İsviçre / 1598

8- İsviçre / 1598
19 / 26

7- Portekiz / 1616

7- Portekiz / 1616
20 / 26

6- Uruguay / 1617

6- Uruguay / 1617
21 / 26

5- İngiltere / 1619

5- İngiltere / 1619
22 / 26

4- Hırvatistan / 1635

4- Hırvatistan / 1635
23 / 26

3- Brezilya / 1669

3- Brezilya / 1669
24 / 26

2- Fransa / 1732

2- Fransa / 1732
25 / 26

1- Belçika / 1733

1- Belçika / 1733
26 / 26

38- TÜRKİYE / 1449

38- TÜRKİYE / 1449
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Anahtar Kelimeler:
fifa dünya sıralaması Türkiye Belçika Fransa

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