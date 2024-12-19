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FIFA dünya sıralaması belli oldu! A Milli Takım...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.12.2024 16:10
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralaması belli oldu. Söz konusu sıralamada Türkiye A Milli Futbol Takımımız 28. basamaktaki yerini korudu.

FIFA dünya sıralaması belli oldu! A Milli Takım...

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da bin 517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 10 basamaktaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

FIFA aralık ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

fransa-futbol-federasyonu-arjantin-milli-takimi-oyuncularinin-irkci-soylemlerini-fifaya-tasiyacak-1143-2024-07-17_m

1 - Arjantin: 1867.25
2 - Fransa: 1859.78
3 - İspanya: 1853.27
4 - İngiltere: 1813.81
5 - Brezilya: 1775.85
6 - Portekiz: 1756.12
7 - Hollanda: 1747.55
8 - Belçika: 1740.62
9 - İtalya: 1731.51
10 - Almanya: 1703.79

Anahtar Kelimeler:
türkiye milli takımı
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