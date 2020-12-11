SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.12.2020 23:05 | Son Güncelleme

2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu. En iyi erkek futbolcuya Ronaldo, Messi ve Lewandowski aday gösterildi.

FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak adayların sayısı, 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grubun yanı sıra halkın da katıldığı oylama sonucunda 3'e düşürüldü.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenecek ödül töreni, 17 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

  1. FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlenecek.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.

Finalistler şöyle:

- En iyi erkek futbolcu

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Lionel Messi (Barcelona)

- En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

- En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

- En iyi kadın kaleci

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

- En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

- En iyi kadın teknik direktör

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

- FIFA Puskas Ödülü

Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)

Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Suudi Arabistan'da Garry Rodrigues fırtınasıSuudi Arabistan'da Garry Rodrigues fırtınası
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz
Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz
Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'
Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Süper Lig'de Hagi bombası!
Süper Lig'de Hagi bombası!
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Galatasaraylı eski yıldızdan ırkçılık itirafı
Galatasaraylı eski yıldızdan ırkçılık itirafı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da şov yapıyor
Suudi Arabistan'da Garry Rodrigues fırtınası
Hulk, ayrılığı resmen açıkladı: Türkiye'ye mi geliyor?
Hulk, Türkiye'ye mi geliyor?
2020 Kulüpler Dünya Kupası, Japonya'da düzenlenecek
2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın yeri belli oldu
Maradona'nın son günlerini geçirdiği evdeki kimsenin bilmediği detay ortaya çıktı
Maradona'nın evinde dikkat çeken detay
Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.