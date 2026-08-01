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FIFA geri adım atmak zorunda kaldı! Proje iptal oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

FIFA geri adım atmak zorunda kaldı! Proje iptal oldu
Emre Şen

FIFA’nın, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmesinin ardından konfederasyonlar bu karar tepkisi gösterirken, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) da bu planın gerçekleşmesi durumunda FIFA’nın organizasyonlarına katılmayacaklarını ifade etmişti. FIFA, bu projenin son durumuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan açıklamada, FFE projesiyle üye federasyonları ve sporu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ama bunu çoğunluğun desteğiyle yapmayı planladıkları söylerken, projeyle ilgili görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını ve belirlenen hedefe hizmet etmediğini belirtti.

Infantino, her zaman amaçlarının birleştirmek ve geliştirmek olduğunu vurgulayarak, FFE’nin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA
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