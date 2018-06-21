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FIFA, hakem Geiger'ın Ronaldo'nun formasını istediği iddialarını yalanladı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan Portekiz-Fas maçının ABD'li hakemi Mark Geiger'ın, devre arasında Cristiano Ronaldo'nun formasını istediği iddiasını yalanladı.

FIFA, hakem Geiger'ın Ronaldo'nun formasını istediği iddialarını yalanladı

Portekiz'e 1-0 yenilmesinin ardından elenen Fas Milli Takımı'nın futbolcusu Nordin Amrabat'ın, Hollanda basınına verdiği "Hakem neye alışık bilmiyorum ama Ronaldo'dan oldukça etkilenmişti. Pepe'den duyduğuma göre ilk yarıda onun formasını istemiş. Burası Dünya Kupası, sirk değil." demecine FIFA'dan yanıt geldi.

Açıklamada, hakem Mark Geiger'ın kati surette böyle bir talepte bulunmadığını söylediği belirtilerek, "FIFA, bir Fas Milli Takımı üyesi tarafından yapıldığı öne sürülen suçlamaları kınamaktadır. FIFA hakemlerinin 2018 Dünya Kupası'ndaki takımlarla ilişkileri ve davranışları, talimatlarda açıkça belirlenmiştir. Bay Geiger da maçı profesyonel bir anlayışla yönetmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo fifa dünya kupası

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