SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan Türkiye açıklaması!

Dünya çapında hakemlik yapmış Collina, baskı altında hızlı ve adil karar vermenin önemini vurguladı. Zorlu anlarda soğukkanlı kalmayı, teknolojiye güvenmeyi ve çok çalışmayı öğütledi. Hakemliğe tesadüfen başlamasına rağmen tutkusu haline geldiğini anlatan Collina Türk futbolseverlere de ayrı bir parantez açtı. İşte detaylar...

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan Türkiye açıklaması!
Berker İşleyen

Collina, baskı altında soğukkanlı kalmanın ve oyuna yeniden dönmenin önemine dikkat çekti. “Üst düzey maçlarda karar vermeniz gerekiyor ama zamanınız yok. Bir saniyede vereceğiniz karar hem sizin hem oyuncuların hem de ülke için kritik. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. İyi karar için şansa güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın.” dedi.

ZOR ANLAR VE KADER KARARLARI

Hakemlikte karşılaştığı zor durumları anlatan Collina, 24 yaşında vücudundaki tüm saç ve tüylerin döküldüğünü, uzun süre kenarda kaldığını anlattı. “Büyük bir maçta hakem olarak atandım ve gördüm ki kimse fiziksel durumumu umursamadı, sadece kararlarımı önemsedi.” ifadelerini kullandı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina dan Türkiye açıklaması! 1

"BENİMLE MAÇ KAYBETMEDİLER"

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Collina, "Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım, benimle hiç maç kaybetmediler. 20 yıl oldu emekli olalı ama insanlar beni hala çok seviyor." dedi.

TEKNOLOJİNİN YARDIMCI ROLÜ

Teknolojinin maçın ruhunu bozmayacağını vurgulayan Collina, “Teknoloji bir araçtır. Kararları doğru verebilmek için harika bir destek sağlar. İnsan hata yapar, teknoloji bunu engellemeye yardımcı olur.” dedi.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina dan Türkiye açıklaması! 2

HAKEMLİĞE BAŞLAMA HİKAYESİ

Collina, hakemliğe arkadaşının tavsiyesiyle başladığını anlattı: “17 yaşındayken arkadaşım bir hakemlik kursuna yazıldı. Ben de deneyim için katıldım. Sonra zorlukları sevdiğim için bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Yıllar sonra hâlâ tutkum haline geldi.”

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray’ın 120’nci kuruluş yıl dönümü kutlandıGalatasaray’ın 120’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
15 yaşındaki Yağmur Tosun, dünya 3’üncüsü oldu15 yaşındaki Yağmur Tosun, dünya 3’üncüsü oldu
Anahtar Kelimeler:
Hakem Türkiye futbol milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.