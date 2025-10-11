FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan Türkiye açıklaması!

Collina, baskı altında soğukkanlı kalmanın ve oyuna yeniden dönmenin önemine dikkat çekti. “Üst düzey maçlarda karar vermeniz gerekiyor ama zamanınız yok. Bir saniyede vereceğiniz karar hem sizin hem oyuncuların hem de ülke için kritik. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. İyi karar için şansa güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın.” dedi.

ZOR ANLAR VE KADER KARARLARI

Hakemlikte karşılaştığı zor durumları anlatan Collina, 24 yaşında vücudundaki tüm saç ve tüylerin döküldüğünü, uzun süre kenarda kaldığını anlattı. “Büyük bir maçta hakem olarak atandım ve gördüm ki kimse fiziksel durumumu umursamadı, sadece kararlarımı önemsedi.” ifadelerini kullandı.

"BENİMLE MAÇ KAYBETMEDİLER"

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Collina, "Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım, benimle hiç maç kaybetmediler. 20 yıl oldu emekli olalı ama insanlar beni hala çok seviyor." dedi.

TEKNOLOJİNİN YARDIMCI ROLÜ

Teknolojinin maçın ruhunu bozmayacağını vurgulayan Collina, “Teknoloji bir araçtır. Kararları doğru verebilmek için harika bir destek sağlar. İnsan hata yapar, teknoloji bunu engellemeye yardımcı olur.” dedi.

HAKEMLİĞE BAŞLAMA HİKAYESİ

Collina, hakemliğe arkadaşının tavsiyesiyle başladığını anlattı: “17 yaşındayken arkadaşım bir hakemlik kursuna yazıldı. Ben de deneyim için katıldım. Sonra zorlukları sevdiğim için bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Yıllar sonra hâlâ tutkum haline geldi.”