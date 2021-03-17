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FIFA Josef de Souza'yı haklı buldu

17.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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FIFA Josef de Souza'yı haklı buldu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza için eski kulübü Al Ahli, FIFA'ya başvurmuş ve Brezilyalı futbolcunun sözleşmeye aykırı olarak takımdan ayrıldığını istemişti. FIFA başvuruyu inceleyerek Josef'in haklı olduğunu ve Al Ahli'nin Josef'e 4 milyon 700 bin Euro ödemesine karar verdi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'ya FIFA'dan güzel haber geldi. Sezon başında ödemelerini almadığı için Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusu için eski kulübü FIFA'ya başvurmuş ve haksız fesih nedeniyle 16 milyon 366 bin Euro tazminat talep etmişti.

Suudi ekibi ayrıca Beşiktaş'ın da bu transfer için kendilerine 3 milyon 300 bin Euro ödemesi talebinde bulundu. FIFA, gerekli başvuruları inceleyerek kararını verdi.

Josef de Souza'nın fesih konusunda haklı olduğunu belirten FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın da herhangi bir usulsüzlük yapmadığına hükmetti. Ayrıca alınan karar doğrultusunda Al Ahli'nin, Josef de Souza'ya 4 milyon 700 bin Euro ödemesine hükmedildi. Suudi ekibi konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımaya hazırlanıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza
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