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FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

Avrupa basını, FIFA tarafından kiralık futbolcu gönderme sayısının 6 ya da 8 olarak sınırlandırılacağını yazdı. Bu durum en çok dev kulüpleri etkileyecek.

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

FIFA transfer döneminde devrim niteliğinde bir yeniliğe gidiyor. Alman Bild ve Fransız L'Equipe gazeteleri, FIFA'nın kiralık oyuncu transfer limitini 6 veya 8 olarak sınırlandırmayı düşündüğü yazdı.

Haberde konu hakkında 24 Eylül'de Londra'da düzenlenecek FIFA toplantısında kesin bir sonuca varılacağı belirtildi. Yeni düzenleme en çok başka kulüplerde 40'ar futbolcuları olan Chelsea ve Juventus'u etkileyecek. 27 kiralık oyuncusu olan Manchester City de yeni uygulamadan olumsuz etkilenecek. Öte yandan Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) toplantısında başta 3. bir turnuva olmak üzere birçok yeniliğe ilişkin madde görüşüldü. Teklif olarak sunulan kararlar onay için UEFA'ya gönderilecek. İşte fikir birliğine varılan konular:

1- Menajerlerin transferlerdeki yetkileri ve hareket alanları sınırlandırılacak.

2- Video yardımcı hakem sistemi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne de dahil edilecek.

3- Milli maç araları 2024'ten itibaren 3'te 2 oranında azaltılacak.

4- Transfer dönemleri eşit hale getirilecek. Kıtadaki tüm ülkelerde transfer sezonu aynı anda bitecek.

5- Kulüplere transferde yıllık 100 milyon Euro sınırı getirilmesi gibi kısıtlamalar getirilecek.

(Sabah)

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FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacakFIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak
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