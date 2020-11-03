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FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: VAR, Türk futbolunu öldürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını değerlendiren FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, “VAR, Türk hakemliğinin yanı sıra Türk futbolunu da öldürüyor. VAR sisteminin Türkiye’ye, Türk futboluna hiçbir faydası yok” dedi.

FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: VAR, Türk futbolunu öldürüyor

Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Dünya Kupası grup eleme maçları dahil olmak üzere 19 uluslararası mücadelede görev alan ve 2000, 2001, 2002 yıllarında FIFA kokartlı yardımcı hakem olarak görev yapan Binali Kartal, Türk hakemliğinin güncel sorunlarından, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

“VAR'IN TÜRKİYE'YE FAYDASI YOK”

VAR sistemine en başından beri karşı çıktığını hatırlatan Kartal, “Çünkü VAR, Türk hakemliğinin yanı sıra Türk futbolunu da öldürüyor. Daha sonra Şenes Erzik, VAR’ın olmaması gerektiğini söyledi. Bu VAR oluşturulduktan sonra da zamanın TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından getirildi. Alelacele ülkemizde yerleştirildi. VAR sisteminin Türkiye’ye, Türk futboluna hiçbir faydası yok. Önceki yıllarda her hafta 64 profesyonel müsabaka oynanıyordu. Şimdi takım sayıları artmasıyla birlikte her hafta 70’e yakın müsabaka oynanıyor. Ülkemizde sadece 10 müsabakada VAR uygulanıyor. TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımları bile VAR olsun diyor. Sana ne kardeşim? Ne faydası var” ifadelerini kullandı.

“MHK'YI BELİRLEYECEK BİR ÜST KURUL OLSUN”

Türk hakemliğinin bir ara zirve yaptığını ancak şu an alt seviyelerde olduğunu dile getiren Binali Kartal, “Gelecek çok kötü olacak. Çünkü komitelerin, hakem eğitimcilerinin zaten eksiklikleri var. Bunları tespit ediyoruz, hep söylüyoruz. Bu işin çözümü de var. Nedir çözümü? Komiteler oluşurken en son Serdar Tatlı komitesi oluşurken ben şunu söylemiştim; hakemleri ve MHK’yı belirleyecek bir üst kurul olsun. Geçmişte Türk hakemliğine büyük hizmet etmiş Özcan Oal, Ertuğrul Dilek, Talat Tokat gibi isimler bir üst kurul oluştursunlar ve takımlar, hakemlerle ilgili şikayetleri olduğunda bu kurula bilgi - belgeleriyle gitsin. Bu kurul değerlendirsin hakemleri. Bir de şu var; hakemler Türkiye’de taraftır. Dünyada aslında taraftır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da taraftır. Nasıl olur diyeceksiniz; hakemler TFF’ye bağlı, takımlar da TFF’ye bağlı ama TFF hakemlerden yanadır. Hakemine kötü, takımına iyi derse sıkıntı doğacak. Hal böyle olunca bir üst kurul oluşturulması lazım. Hakem eğitimi, müsabaka atamaları, başarı ve başarısızlıklar da onlar tarafından denetlenmeli” şeklinde konuştu.

“GİDEN GELENLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

MHK’yı oluşturacak bir üst kurulun olması gerektiğine vurgu yapan Kartal, “Serdar Tatlı daha önce geldi, Yusuf Namoğlu döneminde asbaşkandı. Başarısız oldu, gitti. Metin Tokat geldi, gitti. Erol Ersoy öyle. Şu anki komitelerin tümü gitti. Tekrar gidip gelecekler. Demek ki bu gelen gidenlerin değişmesi gerekiyor. Yeni bir oluşum olması gerekiyor. İşte o yeni oluşumu oluşturacak bir üst kurul lazım. Yoksa onun adamı, bu bize yakın gibi olursa zaten şaibeler doğuyor. Serdar Tatlı’nın atanmasında da çeşitli söylentiler oldu. Hakemlik hiçbir kuruma, kuruluşa, kişiye bağlı olacak olay değildir. Hakemlik sarraf terazisi gibidir. Çok hassas olmalı. İşporta terazisi veya pazar terazisi gibi olmaz. Hakemlik sarraf terazisidir, o terazi ne kadar hassas olursa Türk futbolu daha ileriye gider” diye konuştu.
Binali Kartal, ‘en beğendiğiniz hakem kim’ sorusuna ise, “Fırat Aydınus’u bir numara tutarım ama Cüneyt Çakır da bizi çok daha iyi temsil etti” cevabını verdi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elin haçlıları düzgün kullanıyor teknoloji biz İslami bir ülkede yaşıyoruz onun bile hilesini buluyoruz yazıklar olsun adam gibi kullansa çok güzel bir şey
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