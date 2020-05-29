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FIFA kokartlı hakem, silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te bir fuhuş partisinde yakalandı. Polis baskın sırasında yüksek gramajda kokain ve yasadışı silahlar ele geçirdi.

FIFA kokartlı hakem, silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de maç yöneten FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek polisi tarafından yasadışı bir partide basıldı ve gözaltına alındı.

Sata 24'de yer alan habere göre; Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye, yapılan teknik takip üzerine baskın yapıldı. Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic ile birlikte toplam 26 erkek, 9 hayat kadını, evin içerisinde gizlenmiş birçok yasadışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirdi.

Haberin detayında; bu partinin, 'Tijana Ajfon' adıyla bilinen Tijana Maksimovic isimli fuhşa aracılık yapan kadına yapılan takip neticesinde ortaya çıktığı belirtildi. Tijana Maksimovic'in zorladığı ve kandırdığı Sırp kızlarını bu tip partilerde kullanması nedeniyle uzun süredir Sırp polisi tarafından arandığı vurgulandı.

Bosna polisi, toplam 35 kişiyi gözaltına aldı ve haklarında gerekli işlemleri yapmaya başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ YÖNETTİ

Slavko Vincic, bu sezon Liverpool - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda görev aldı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.

(SPORX)


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