FIFA Kulüpler Dünya Kupası sahibini buldu! Chelsea finalde PSG'yi yenerek kupayı kazandı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde ABD'nin New Jersey eyaletindeki Metlife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi Chelsea, Fransız rakibi PSG ile karşı karşıya geldi. Finalde rakibini 3-0 yenen Chelsea kupanın sahibi oldu.

İLK 11'LER

Chelsea: Sánchez, Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Palmer, João Pedro

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

PALMER PERDEYİ AÇTI

İngiliz devi Chelsea'de kaleci Sanchez'le başlayan atakta sağ kanatta Malo Gusto topla buluştu. PSG ceza sahasına girdi vurdu ve top savunmadan döndü. Ardından geriden gelen Palmer'a topu gönderdi. Palmer, kontrol edip sol ayağıyla kalenin soluna doğru yerden vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PALMER’DAN BİR ŞIK GOL DAHA!

Chelsea'de Palmer göstere göstere ceza sahasına girdi. İlk golünün benzeri bir şekilde sol ayağıyla yerden kalecinin sağına doğru topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

JOAO PEDRO FARKI 3’E ÇIKARDI…

Palmer'ın getirdiği topta Joao Pedro kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Palmer, 2 gol ve 1 asistle maça damga vuran isim oldu.

KIRMIZI KART!

PSG’de Joao Neves, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve Fransız ekibi maçı 10 kişi tamamladı.

FİNALİ DONALD TRUMP EŞİYLE TRİBÜNLERDE İZLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da maçı tribünlerden FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti.