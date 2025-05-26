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FIFA, küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!

FIFA'dan yapılan açıklamada Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen kulüplerden Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildiği duyuruldu. İşte detaylar...

FIFA, küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!
Berker İşleyen

Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen kulüplerden Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. FIFA'dan yapılan açıklamada Sivasspor'a transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan resmi açıklamada, Sivasspor'a verilen cezanın 3 dönem olduğu belirtildi.

Sivasspor, geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda etmişti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa-Kurbanoglu

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, eski futbolcuları Karol Angielski'nin transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından transfer yasağı getirildiğini bildirdi.

Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA tarafından Sivas ekibine 3 dönem transfer yasağı getirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Kulübümüzün, Karol Angielski'nin 2022-23 sezonunda Radomiak Radom takımından transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı bir taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından 3 transfer dönemiyle sınırlı geçici bir transfer yasağı kararı alınmıştır. Söz konusu borcun ödenmesi halinde bu yasak derhal kalkacaktır. Konuyla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte olup Sivasspor'umuzun geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğimizi camiamızın bilmesini isteriz."

FIFA, bu sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor'a "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle 3 dönem transfer yasağı getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor FIFA
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