FIFA Küresel Taraftar Elçisi seçilmişti! Ünlü model Adriana Lima'ya tepki yağdı

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" olarak seçildi. Lima'nın her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan 41 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta Paris'te gerçekleştirilen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.

Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine bazı isimler tepki gösterdi.

FIFA'YA "SAĞIR" YAKIŞTIRMASI

Avustralya kadın takımının eski kaptanı Moya Dodd, FIFA'nın bu kararına sessiz kalamadı. Dodd, Adriana Lima'nın defilelerden önce kendini aç bıraktığını ve daha önce verdiği bir röportajda kürtajı "suç" olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Dodd FIFA'yı "sağır" olarak nitelendirdi.

Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann ise Dodd'un ifadelerine katıldığını söylerken başka efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.

Öte yandan, diğer kesimler Lima'nın kadın futbolcuları nasıl temsil edebileceğine dair soru işaretleri olduğunu ifade ettiler. Yer alan ifadeler arasında Lima için "Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir" ifadelerine yer verildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Adriana Lima'nın elçi olarak atandığını duyururken şu ifadeleri kullandı: Adriana ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve oyunumuz hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen hissediyorsunuz. O futbolla yaşıyor ve nefes alıyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olabiliyor.

Bu rolü üstlenen Adriana Lima, dünyanın her yerinden hayranların dahil olduğu çeşitli küresel girişimler geliştirecek ve tanıtacak.



