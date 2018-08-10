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FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!

FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:52 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a, eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiği, cezanın kaldırılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisaspor’a, eski futbolcusu Maciej Stanislav Iwanski’ye olan borcu nedeniyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla 6 puan silme cezası uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2013 yıllarında Manisaspor'da forma giyen Polonyalı futbolcu Iwanski'nin, alacağına ilişkin FIFA'ya yaptığı başvurunun ardından 6 puan silme cezası verildiği belirtildi.

FIFA Disiplin Kurulu'nun aldığı puan silme kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendilerine 8 Ağustos'ta iletildiğinin, bu kararın ardından oyuncuyla temasa geçildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin avro alacağı bulunmaktadır. Görüşmelerde oyuncu ve avukatı, alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim kurulumuz, oyuncu ve avukatına bütçeye uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya'da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz, verilen puan silme cezasını geri almak için yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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