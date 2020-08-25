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FIFA, Max Kruse'ye oynama lisansı vermiyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

FIFA, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye oynama lisansını henüz vermedi.

FIFA, Max Kruse'ye oynama lisansı vermiyor!

Union Berlin, 7 Ağustos'ta Max Kruse transferini duyurdu ancak bu transferi FIFA nezdinde resmileştiremedi.

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ancak maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Max Kruse için sarı lacivertli kulüp yasal yollara başvuracağını duyurmuştu. Union Berlin ise sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'yi transfer etme kararı almıştı.

UNION BERLIN: "TÜM BELGELERİ YÜKLEDİK"

Hala takımla birlikte antrenmanlara çıkamayan Max Kruse'nin durumu hakkında konuşan Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, "FIFA Transfer Sistemi'ne tüm belgeleri yükledik. Bu dakikadan sonra artık Kruse'yi oynatmak istiyoruz. Şu an için ortada bir sebep veya baskı unsuru kalmadı." ifadelerini kullandı.

FIFA: "TRANSFER PROSEDÜRLERİ TAMAMLANMADI"

BZ-Berlin'e konuşan bir FIFA yetkilisi ise, "Transferle ilgili tüm dökümanlar tamamlanmadı ve bu nedenle prosedür tamamlanmadı." açıklamasını yaptı.

Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'nin de belge yüklemesi ya da Max Kruse'nin durumu belli olana kadar FIFA'dan geçici lisans alması gerektiği belirtildi. (Sporx)

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