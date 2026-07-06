SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

FIFA'nın kararı ortalığı karıştırdı! Trump teşekkür etti, Belçika'dan büyük tepki

ABD’li futbolcu Folarin Balogun’un, Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmesine rağmen son 16 turunda oynanacak Belçika müsabakası öncesi cezasının ertelenmesi futbol dünyasının gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, cezayı erteleyen FIFA’ya teşekkür ederken, Belçika Futbol Federasyonu ise tepki gösterdi.

FIFA'nın kararı ortalığı karıştırdı! Trump teşekkür etti, Belçika'dan büyük tepki
Cevdet Berker İşleyen

Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında kırmızı kart gören ABD’li futbolcu Folarin Balogun’un cezası FIFA tarafından ertelendi. Buna göre 25 yaşındaki futbolcu, son 16 turunda Belçika’ya karşı forma giyebilecek.

FIFA Disiplin Kurulu’ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun’un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verildi.

DONALD TRUMP’TAN FIFA’YA TEŞEKKÜR

FIFA nın kararı ortalığı karıştırdı! Trump teşekkür etti, Belçika dan büyük tepki 1

ABD Başkanı Donald Trump da Balogun’un cezasının kaldırılmasına ilişkin FIFA’ya teşekkür açıklaması yaptı. Trump, FIFA’nın doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği geri çevirdiğini söyledi.

BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN TEPKİ

FIFA nın kararı ortalığı karıştırdı! Trump teşekkür etti, Belçika dan büyük tepki 2

Turnuvanın son 16 turunda ABD’nin rakibi olan Belçika’dan da cezanın ertelenmesine tepki geldi. Belçika Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir. Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir" denildi.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da yaşananları 1 Nisan şakası olarak değerlendirip Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir şey olmasına şaşkınlığını dile getirdi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA nın kararı ortalığı karıştırdı! Trump teşekkür etti, Belçika dan büyük tepki 3

Öte yandan UEFA, FIFA'nın Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesi hakkında açıklama yayınladı:

"Dünkü karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbol da diğer tüm sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatik men cezası, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir merciin kararına ihtiyaç duymaz.

Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kurallarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise, oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.

Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nottingham Forest'ın yeni hocası belli oldu! Nottingham Forest'ın yeni hocası belli oldu!
Arsenal'dan geliyor! Dünya Kupası biter bitmez Süper Lig'eArsenal'dan geliyor! Dünya Kupası biter bitmez Süper Lig'e
Anahtar Kelimeler:
Belçika FIFA son dakika dünya kupası trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.