FIFA'nın yaptığı anket sonuçlandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

FIFA sosyal medyada başlattığı ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu ve takipçilerine Fenerbahçe ile Galatasaray seçeneklerini sundu.Takipçilerin büyük ilgi gösterdiği ankette, sarı lacivertliler yüzde 57,3 oy alırken, sarı kırmızılılar yüzde 42,7'de kaldı. Ezeli rakipler arasındaki yüzde 15'lik fark dikkat çekti.
TSİ 15.00'de başlayan anket 12 saat sürdü ve gece saat 3'te sona erdi. Anketin ilk saatinde 200 bin kişi katılım gösterirken 12 saatin sonunda katılım sayısı 1 milyon 500 bin kişinin üzerine çıktı.
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