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FIFA'nın yaptığı anket sonuçlandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 21:48 | Son Güncelleme

FIFA'nın "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" başlığıyla sosyal medyadan başlattığı Galatasaray-Fenerbahçe anketi sona erdi. 1 milyon 500 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette, yüzde 57,3 oy alan sarı lacivertliler, ezeli rakibine yüzde 15 oranında fark attı.

FIFA'nın yaptığı anket sonuçlandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

FIFA sosyal medyada başlattığı ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu ve takipçilerine Fenerbahçe ile Galatasaray seçeneklerini sundu.Takipçilerin büyük ilgi gösterdiği ankette, sarı lacivertliler yüzde 57,3 oy alırken, sarı kırmızılılar yüzde 42,7'de kaldı. Ezeli rakipler arasındaki yüzde 15'lik fark dikkat çekti.

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1 MİLYON 500 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM

TSİ 15.00'de başlayan anket 12 saat sürdü ve gece saat 3'te sona erdi. Anketin ilk saatinde 200 bin kişi katılım gösterirken 12 saatin sonunda katılım sayısı 1 milyon 500 bin kişinin üzerine çıktı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
fb nin kazanmasi normal
GALATASARAYYYYYYY O kadarrrrrrr
daha kareografi yapmayı bilmiyorlar la bunlar bjk ve GS nin yanından gecemezler
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