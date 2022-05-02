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FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

02.05.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

İSTANBUL (AA) - FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.

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