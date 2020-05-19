SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek

FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.05.2020 19:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.

FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek

FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.

Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Yıldız oyuncu koronavirüs günlerini anlattı!Yıldız oyuncu koronavirüs günlerini anlattı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi

İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

Acun Ilıcalı'nın alacağı kulüpten açıklama!

Acun Ilıcalı'nın alacağı kulüpten açıklama!

Beşiktaş paylaşımı yaptı, takımdan kovuldu!

Beşiktaş paylaşımı yaptı, takımdan kovuldu!

Dünya devine gidiyor! İşte tarihin en pahalı Türk oyuncusu!

Dünya devine gidiyor! İşte tarihin en pahalı Türk oyuncusu!

Ali Koç'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a çağrı

Ali Koç'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a çağrı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

UEFA Açıkladı! Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

UEFA Açıkladı! Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek

FIFA'dan futbolculara maddi destek

İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerini durdurdu!

İtalya ligi için karar verildi!

Yunanistan Ligi'nde sezona devam kararı alındı

Yunanistan Ligi başlıyor

Martin Caceres, koronavirüs günlerini anlattı!

Yıldız oyuncu koronavirüs günlerini anlattı!

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

UEFA toplantısı ertelendi!

Seoul'ün başı şişme mankenler ile dertte!

Şişme mankenler başlarına bela açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.