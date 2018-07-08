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FIFA, Vida'nın cezasını açıkladı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 08.07.2018 22:02 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde ev sahibi Rusya'yı penaltılarla eleyen Hırvatistan'da Beşiktaşlı Domagoj Vida mücadele sonrası "Yaşasın Ukrayna" açıklamasıyla Rusların tepkisini çekmişti. Bu açıklamalar nedeniyle Vida hakkında soruşturma başlatan FIFA, Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusuna uyarı cezası verildiğini duyurdu.

FIFA, Vida'nın cezasını açıkladı!

Domagoj Vida'nın Rusya'yı eledikleri maçın ardından yaptığı tezahürat dikkat çekti. Takımın scoutlarından Ognjen Vukojevic ile birlikte "Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için!" diye bağırdığı görülen Vida, galibiyeti Rusya ile sorunlar yaşayan ülkeye armağan etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı olan Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana iki ülke arasında büyük bir gerginlik söz konusu. Ruslar, Vida'nın bu hareketinin politik olduğunu ve FIFA kurallarına aykırı olduğunu savunuyorlar. Beşiktaş'a transfer olmadan önce uzun bir süre boyunca Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida ise politik bir mesaj verme niyetinde olmadığını söyledi.

Sports.ru'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vida, "Galibiyet Hırvatistan için. Politika yok. Şaka var. Dinamo Kiev'de oynadığı için Ukrayna'da arkadaşlarım var. Rus halkını seviyorum. Sadece bir şakaydı" dedi.

FIFA, Rusya karşılaşmasının ardından "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle Vida hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklamada, Vida'nın bulunduğu görüntünün inceleme altına alındığı ve "provokasyon" yaptığı gerekçesiyle Vida'ya iki maç ve en az 5 bin İsviçre frangı para cezası verilebileceği belirtildi.

UYARI VERİLDİ
FIFA, konuya ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. FIFA'dan yapılan açıklamada Vida'ya ceza değil uyarı verildiği duyuruldu. yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi, oyuncuya paylaştığı videoyla ilgili olarak uyarı verme kararına varmıştır" ifadeleri kullanıldı. (Goal)


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Anahtar Kelimeler:
domagoj vida fifa Beşiktaş Rusya-Hırvatistan ukrayna

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