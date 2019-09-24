FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Lionel Messi seçildi

FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 4. kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Barcelona'dan Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak bu ödülü 6. defa kazanmayı başardı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, Reign Kulübü ve ABD Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Megan Rapinoe aldı.

En iyi erkek ve kadın futbolcu ödüllerini takdim etmek için sahneye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, İranlı makamların, kadın taraftarların erkek karşılaşmalarında statlara girmesi konusunda garanti verdiğini paylaştı.