SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. FIFA’dan İsrail’e Dünya Kupası teklifi

FIFA’dan İsrail’e Dünya Kupası teklifi

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’i ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, 2030 Dünya Futbol Şampiyonası’na bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail’in ev sahipliği yapmasını önerdiği bildirildi.

FIFA’dan İsrail’e Dünya Kupası teklifi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'e, 2030 Dünya Futbol Şampiyonası'na, bölgedeki diğer bazı Arap ülkeleri ile birlikte ev sahipliği yapmasını önerdiği ifade edildi. Salı günü, İsrail'i ziyaret eden ilk FIFA Başkanı sıfatıyla, Başbakan Bennett ile görüşen Infantino'nun, İsrail ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerin öncülüğünü de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yapmasını tavsiye ettiği duyuruldu.

Karar 2024'te verilecek

2030 Dünya Futbol Şampiyonası'nın nerede yapılacağına 2024 yılında karar verilecek. Şu ana dek bu turnuvaya birlikte ev sahipliği yapmak için Güney Amerika'dan Uruguay, Arjantin, Şili ve Paraguay ortak başvuruda bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da daha önce yaptığı açıklamada, Britanya Krallığı'na bağlı dört ülke ile İrlanda'nın da birlikte söz konusu turnuvaya talip olduğunu duyurmuştu.

Bunların yanı sıra Portekiz ile İspanya birlikte ve Çin Halk Cumhuriyeti de tek başına turnuvayı düzenlemek isteyen diğer ülkeler. Önümüzdeki yıl Katar'da yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ortaklığında gerçekleştirilecek.

FIFA bir süre önce, dört yılda bir yapılan Dünya Futbol Şampiyonası'nı 2028'den itibaren iki yılda bir yapılması önerisini tartışmaya açmış, ancak Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri bu teklife kesin bir dille karşı çıkmıştı.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
PARTNERCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldıCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı
Voleybolu bırakıp meslek değiştirdi! Cebini doldurduVoleybolu bırakıp meslek değiştirdi! Cebini doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu!

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu!

Aşı olmayı reddetmişti! NBA yıldızının kaybı dudak uçuklattı

Aşı olmayı reddetmişti! NBA yıldızının kaybı dudak uçuklattı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.