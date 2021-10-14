FIFA’dan İsrail’e Dünya Kupası teklifi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'e, 2030 Dünya Futbol Şampiyonası'na, bölgedeki diğer bazı Arap ülkeleri ile birlikte ev sahipliği yapmasını önerdiği ifade edildi. Salı günü, İsrail'i ziyaret eden ilk FIFA Başkanı sıfatıyla, Başbakan Bennett ile görüşen Infantino'nun, İsrail ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerin öncülüğünü de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yapmasını tavsiye ettiği duyuruldu.

Karar 2024'te verilecek

2030 Dünya Futbol Şampiyonası'nın nerede yapılacağına 2024 yılında karar verilecek. Şu ana dek bu turnuvaya birlikte ev sahipliği yapmak için Güney Amerika'dan Uruguay, Arjantin, Şili ve Paraguay ortak başvuruda bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da daha önce yaptığı açıklamada, Britanya Krallığı'na bağlı dört ülke ile İrlanda'nın da birlikte söz konusu turnuvaya talip olduğunu duyurmuştu.

Bunların yanı sıra Portekiz ile İspanya birlikte ve Çin Halk Cumhuriyeti de tek başına turnuvayı düzenlemek isteyen diğer ülkeler. Önümüzdeki yıl Katar'da yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ortaklığında gerçekleştirilecek.

FIFA bir süre önce, dört yılda bir yapılan Dünya Futbol Şampiyonası'nı 2028'den itibaren iki yılda bir yapılması önerisini tartışmaya açmış, ancak Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri bu teklife kesin bir dille karşı çıkmıştı.

dpa / ET,BK

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