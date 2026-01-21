Göztepe 75 transferin 74’ünde 1.8 milyon Euro’yu geçmedi

Trendyol Süper Lig’de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Sahadaki başarısının yanı sıra yönetim anlayışıyla da dikkat çeken İzmir temsilcisi, Rasmus Ankersen başkanlığındaki Sport Republic yönetimiyle öne çıkıyor. Özellikle transfer politikasıyla öne çıkan Göztepe, 2022 yılında Sport Republic’in kontrolüne girmesinin ardından 75 transfere imza attı. Bu transferlerin 74’ünde 1.8 milyon Euro’nun altında bonservis bedeli ödenirken, tek istisna 2.5 milyon Euro’ya kadroya katılan Brezilyalı yıldız Romulo oldu. Göztepe, bu yaklaşımıyla transfer stratejisinde önceki dönemlerine göre yeni bir yol izlemiş oldu.

ROMULO REKOR BONSERVİSLE SATILDI

Athletico Paranaense’den önce kiralanan, ardından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Romulo, Göztepe’nin en dikkat çeken transferi oldu. Kısa sürede sergilediği performansla adından söz ettiren Brezilyalı golcü, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekerken, yaz transfer döneminde Leipzig’e 20 milyon Euro + 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bu anlaşmayla Romulo, Göztepe tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti.

DÜŞÜK BONSERVİSLE ALINIP YÜKSEĞE SATILIYOR

Göztepe, transfer politikasını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu sezon transfer için en yüksek bonservisi ödediği isim, Vitoria’dan 1 milyon 500 bin Euro’ya kadroya katılan Sambacı forvet Janderson oldu. Devre arası takviyelerinde ise Guilherme Luiz 1 milyon 400 bin Euro, Alexis Antunes 500 bin Euro gibi görece düşük bedellerle sarı-kırmızılı formayı giydi.

Öte yandan Göztepe’de 1 milyon 800 bin Euro sınırına ulaşan tek oyuncu ise 2024-2025 ara transfer döneminde kadroya katılan Emersonn. Genç futbolcu için Athletico Paranaense’ye ödenen bu bedel, yalnızca 1 yıl sonra Toulouse’a 4 milyon Euro’ya yapılan satışla yüzde 100’ün üzerinde kara dönüştü.