Fıkra gibi olay! Ankaragücü'nün kanat oyuncusu Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu! ''Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz''

Ankaragücü'nde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Takımın kanat oyuncusu Renaldo Cephas, Ankara'da kayboldu ve bir süredir kendisinden haber alınamıyor.
Teknik Direktör Cihat Arslan, "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor. Maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Jamaika'lı oyuncunun Ankara'da kaybolması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. Konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmezken, Ankaragücü kulübünden resmi açıklama bekleniyor.