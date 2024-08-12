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Fıkra gibi olay! Ankaragücü'nün kanat oyuncusu Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu! ''Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.08.2024 21:59
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Ankaragücü'nün geçen yıl transfer ettiği Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu. Oyuncudan haber alamayan Ankaragücü yetkilileri Cephas'ın nerede olduğunu merak ediyor.

Fıkra gibi olay! Ankaragücü'nün kanat oyuncusu Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu! ''Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz''
Renaldo Cephas

Renaldo Cephas

JAM Jamaika
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Ankaragücü'nde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Takımın kanat oyuncusu Renaldo Cephas, Ankara'da kayboldu ve bir süredir kendisinden haber alınamıyor.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI: "NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

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Teknik Direktör Cihat Arslan, "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor. Maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

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24 yaşındaki Jamaika'lı oyuncunun Ankara'da kaybolması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. Konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmezken, Ankaragücü kulübünden resmi açıklama bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kayıp Cihat Arslan ankaragücü
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