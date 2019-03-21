Fikret Orman: 3 kulüp hariç, yabancı kuralının devam etmesini istiyoruz

Kulüpler Birliği'nin toplantısında ana madde yabancı kuralıydı. Toplantının ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ''Kulüpler Birliği toplantısında ağırlık, yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgiliydi. Şahsımın düşüncesi, ligimizin marka değeri önemli. Ne kadar tanınmış yabancı futbolcu getirirseniz tanınırlığınız artıyor. Yabancı futbolcu sınırlaması bize bir fayda getirmeyecek gibi duruyor. 14 yabancı ile devam edebiliriz. Önemli olan gençleri yetiştirmemiz, alt yapıya ağırlık vermemiz. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar teşvik alacağımız bir düzenleme olabilir. İsteyen 1, isteyen 2 yabancı alır. 14 tane yabancı almak zorunda değiliz.'' sözlerini kullandı ve sınıra karşı olduklarını belirtti. Kulüpler Birliği başkan yardımcısı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise ''Sezon sonunda benim elimde 3 yabancı kalacak. O yüzden benim elim çok rahat. Ancak toplantıda çıkan kararı paylaşmak bana düşmez.'' şeklinde konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: YABANCI SAYISI DÜŞMELİ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yabancı sınırının 8 olması gerektiğini söyledi ve 5 takımın bunu desteklediğnii belirtti. Altyapıya önem vermeleri gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, ''Ben altyapıdan çıkan 4-5 futbolcumu oynatmazsam, kendimi inkar etmiş olurum. Trabzonspor formasını düşleyen çocukların düşlerine ihanet etmiş olurum. Altyapıdaki tüm çocuklara yarın A takımda oynayacakmışsınız gibi hazır olun diyoruz.'' şeklinde konuştu. Yabancı kuralının kademeli olarak düşmesi gerektiğini belirten Trabzonspor Başkanı, ''Biz Trabzonspor olarak bu yabancı işini pek beceremedik. Bizim politikamız belli zaten. Bizim tavrımız başından beri açık. Biz yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesini ve 8 sınırına çekilmesinin mantıklı olacağını söyledik. 5-6 sahada olabilir. 2 de kulübede oturur. Rizespor, Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe de aynısını destekliyor. Sivasspor Başkanı, çıkmak zorunda kaldı. Diğer tüm kulüpler ise yabancı sınırının olduğu gibi devam etmesini istiyor.'' dedi.

''MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR'' Yabancı futbolcular nedeniyle kulüplere dava açıldığını kaydeden Ağaoğlu, ''Bizim birincil hedefimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Bizim aleyhimize açılan davaların tamamı yabancı futbolcular tarafından. Ekonomik açıdan ve marke değerine baktığınız zaman, bir kulübe 18 dava açılmışsa, bu sizin marka değerinizi düşürüyor.'' sözlerini kullandı. FİKRET ORMAN: YABANCI KURALININ DEVAMINI İSTİYORUZ Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcut yabancı kuralını desteklediklerini ve kuralda yerli teşviği konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Orman, şöyle konuştu: "Gündemimiz yoğundu, uzun da sürdü. Başlıca olarak 1 Haziran'da TFF'nin olağan seçimi var. Tüm kulüpler olarak kendi aramızda istişare ettik, buna da devam edeceğiz. Bunu konuştuk. İkinci olarak yabancı sınırını konuştuk. Fikrimiz 2019-2020'ye kadar sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini TFF ile görüşeceğiz. Bu mevcut sistemin devamını düşünüyor birçok kulübümüz. 2 veya 3 kulübümüz de bu yabancı sınırının kademeli olarak 8'e düşmesini istiyor. Özellikle büyük kulüplerimiz de dahil olmak üzere, bizler ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncu oynatma teşviğinin artması ve buna göre ücret ödenmesi konusunda karar bildirdik."