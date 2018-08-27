Fikret Orman: Bilip de konuşmayan namerttir, şerefsizdir!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN SPORTS HABER'de Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı. Fikret Orman, camia içerisindeki sorunlardan bahsederken sert ifadeler kullandı. Fikret Orman ayrıca, yeni transfer Loris Karius'un maliyetini de açıkladı. İşte Fikret Orman'ın sözleri; Antalyaspor karşısında alınan yenilgiyi değerlendiren Orman, "Kendi aile sorunlarımızı kamuoyunda tartışmayız. Vadofone Park'ta ilk kez yenildik, biz kendi eleştirimizi yaparız, bizim de kendi üstümüze düşen şeyler var, onları da yapacağız tabii ki" dedi. ''Genel kurul hakkında da konuşan Orman, "Hepimizde genel bir motivasyon düşüklüğü var, Ahmet Nur Çebi ağabey ile bir sorunumuz yok, bir kez bile tartışmadım. Seçimden önce ilk önce onunla görüşeceğim. Şu anda Beşiktaş'ın en fazla motivasyona ihtiyacı olduğu dönemden geçiyoruz. Yönetime girene kadar yanınızda el pençe divan duranlar, daha sonradan başka rollere bürünüyor. Bunlar canımı sıkıyor, Beşiktaş'ı yıkabilmenin en basit yolu beni ve arkadaşlarımı yıkmak. Bunu da nasıl yaparsınız yalan konuşarak. İnsanların bildiği bir şey varsa açıklamayan namerttir" ifadelerini kullandı.

"BİLİP DE KONUŞMAYAN NAMERTTİR, ADAM DEĞİLDİR" Hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Orman, "Mitrovic'i aldık 4.2'ye aldık, 3.9'a sattık, alırken de satarken de konuşuluyor, imalar yapılıyor. Kimi aldıysak biz aldık, kimi sattıysak biz sattık. Camiada bazı sesler var, bu beni rahatsız ediyor. Kim ne biliyorsa çıksın konuşsun, bilip de konuşmuyorsa namerttir, adam değildir, şerefsizdir. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gomez olayını da konuşuluyorlar, bütün evraklar, belgeler elimizde. Sosyal medya ile Beşiktaş'ı yönetmeyiz. Kim ne biliyorsa çıkıp anlatsın. Negredo'yu Galatasaray'a sıfır liraya götürmüşler, Beşiktaş'a 2.5 milyon euro verdirtmişler. Bıraksınlar bu işleri, yalan üzerine kurmasınlar hayatlarını" dedi. FİKRET ORMAN KARIUS'UN MALİYETİNİ DE AÇIKLADI Karius'un transfer maliyetini de açıklayan Orman, "Karius'un kira bedeli 1 milyon euro. Karius'un Liverpool'dan aldığı ücretler var vs. Bunları biz paylaşmıyoruz mu? Ben bu kulübe başkan olduğum zaman kulübün üzerinde 500 tane haciz vardı, bunları tek tek kaldırdık. Bu takımı kurduk, şampiyon olduk, kaynak bulduk, oyuncularımızı iyi paralara sattık.Başkanlık süresince elimi paraya ve transfere sürmedim. Transferde ilk olarak Deniz Atalay ile başladık, Erdal Torunoğlu ile devam ettik, şimdi de Umut Güner ile devam ediyoruz, ben bütün transfer operasyonlarını menajer değil yöneticilerim üzerinden sürdürürüm. Bu şeffaflıktır. Beşktaş geçen sezon transfere 7.5 nmilyon euro harcadı. Rakiplerimizde bu transfer ekonomisi konuşuluyor mu? Konuşulmuyor" ifadelerini kullandı.

"MENAJERLERE ARTIK %7 ÖDÜYORUZ" Ahmet Bulut'un Beşiktaş'a yaptığı transferler hakkında da konuşan Orman, ""Bu sene transferleri yaptık, Ahmet Bulut'tan bir tane transfer var mı? Yok! Ahmet Bulut, Avrupa transfer piyasasında çok etkili, bilinen, tanınan bir isim. Ahmet Bulut diyorlar, Gomez'i Beşiktaş'a getirdi. Bu sezon Ahmet Bulut ile bir işimiz olmadı, seneye olabilir. 2012 Mart'ından bu yana Beşiktaş Yönetimi, Ahmet Bulut'a 1 dolar ödeme yapmamıştır. Ahmet Bulut'un alacağı var ancak ödemedik, Beşiktaş'a çok faydalı işler yaptı ama hala alacağını almadı, vermedik. Ben geldiğimde menajerlik ücretleri yüzde 22'ydi, şimdi yüzde 7. Yüzde 22'yken ortaya çıkmamışlar, bugün 7'ye itiraz ediyorlar" dedi. ''WHATSAPP GRUBU KURUYORLAR, BENİ DE EKLİYORLAR'' Beşiktaş taraftarının Antalyaspor maçındaki tepkisini de değerlendiren Orman, "29 oyuncumuz var bunu 23-24'e çekeceğiz. Oyuncuya git diyorsun gitmiyor sonra dedikodu yapıyor. Biz o oyuncuların ağızları konuşsun diye değil ayakları konuşsun diye alıyoruz. r. Sonra kadroya girmeyince konuşmaya başlıyor. Biz oyuncuları ağzı konuşsun diye değil ayakları konuşsun diye alıyoruz. Taraftara gelelim. Dünkü maçta çok üzüldüm. Benim oyuncuma ıslıklar... Oğuzhan bu takımın kaptanlığını yapmıştır, şampiyonluklarında emeği vardır. Nereden çıktı bu kültür? Daha üçüncü maçta! Babasından harçlık alıyor, okula gidiyor, oradan milyon euroluk transferler için yorum yapıyor. Yorum yapması sıkıntı değil, gelip benim telefonuma cevap atıyor. WhatsApp grubu kuruyorlar, beni alıyorlar. Ben sizin sınıf arkadaşınız mıyım?" şeklinde konuştu.

"OĞUZHAN'A TEPKİLER BENİ RAHATSIZ ETTİ" Beşiktaşlı futbolcuların kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini ifade eden Orman, "Herkes yapması gerekeni yapacak. Taraftar taraftarlığını, oyuncular oyunculuğunu yapacak. Taraftarın Oğuzhan'a tepkisi beni rahatsız etti. Beşiktaş, Antalyaspor'a kaybetti. Antalyaspor'un başkanı yakın arkadaşımız. "Bu çocuk, 19 numara, 400 bin euro alıyor" dedi. Bütün takımları, iki tane oyuncumuza dek. Demek ki içeride kendimize bakmamız, kendimize çeki düzen vermemiz lazım. LASK Linz bütçesine, Partizan bütçesine bakalım bir de bizim bütçemize bakalım. Onların gücüne bizim gücümüze bakalım. Oyuncularımız kendi içimizde bir şeyleri düşünmesi lazım. Ama bir yandan da daha ligin başında böyle bir şey olması çok üzücü" ifadelerini kullandı. ''VIDA İÇİN 10 MİLYON POUNDLUK TEKLİF GELDİ'' Vida'ya gelen transfer teklifini ve yapılacak olan transfer hamlesini de açıklayan Orman, "Gökhan Töre ve Orkan geri döndü. Lens iyi başladı, Babel ve Quaresma var. Negredo, Larin, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Umut Nayir var. Orta sahaya gidelim Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Necip, Medel. Çok oyuncumuz var. Bizden giden oyunculara bakalım, Fabri gitti, Karius geldi. Bir stoper gitti, bir stoper geldi. Bizde şu anda geçtiğimiz sezona baktığımız zaman forvet arkasında bir boşluk var. Talisca gitti, yerine biri gelmedi. Oğuzhan'a da Tolgay'a da çok güveniyorum, performansları artacaktır. Bu iki oyuncumuz istedikelri gibi oynamayınca kendileri ile savaşıyor. Negredo bu sezona çok iyi başladı, Arabistan'dan bize gelen bir teklif gelmedi, gelseydi söylerdim. Bize Vida ile ilgili bir teklif geldi, 10 milyon pound, onda da menajeri %10 komisyon istedi. Vida çok karakterli bir çocuk, kalmak istiyor" dedi.