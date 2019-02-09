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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz, Mirin ve Şenol Güneş açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz ve Mirin'i öven Fikret Orman, Şenol Güneş konusunda ise "Bizim ne hocamızı göndermek, ne de ayrılma niyetimiz var. Sezon sonu geldiği zaman otururuz, hocamızla konuşuruz, şartları ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz, Mirin ve Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2-0 kazanılan Bursaspor maçı sonrası yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'a konuştu. Fikret Orman'ın gündeminde Burak Yılmaz, Isimat Mirin ve Şenol Güneş vardı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları...

"Beşiktaş artık iyi bir hava yakaladı. O da takımın sahadaki performansına etki ediyor. Bugün de güzel bir galibiyet aldık, Çok mutluyuz. Bugün asıl konuşulması gereken Burak Yılmaz'dı. İlk golü zor pozisyonda attı, 2. golü kendisi yarattı adeta. Beşiktaş'ta neler yapabileceğini gösterdi.

Beşiktaş devre arası kampını iyi geçirdi, bugün konuşulması gereken konulardan biri de, savunmaya aldığımız Mirin. Vida ile birlikte çok iyi bir ekip haline geldiler, güven veriyorlar. Şampiyonluk artık bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Daha çok maç var. Önde olan bir Başakşehir var, Galatasaray var. Güzel bir yarış olacak. Beşiktaş da bu yarışta takımı ve camiasıyla olacaktır.

"ŞENOL GÜNEŞ'İ GÖNDERME NİYETİMİZ YOK"
Şu anda milli takımın başında 100. yılda Beşiktaş'ı şampiyon yapmış, saygı duyduğumuz Lucescu var. Bizim hocamız sahada ve Beşiktaş'ın başında. Şu anda bunları konuşmak doğru değil. Şenol Hoca'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Benim de başkan olarak Mayıs ayında kongrem var. Futbolda çok büyük bir ekonomi dönüyor. Sezon sonunda takımlar daralabilir. Şu an tamamen lige konsantre olduk. Bizim ne hocamızı göndermek, ne de ayrılma niyetimiz var. Sezon sonu geldiği zaman otururuz, hocamızla konuşuruz, şartları ortaya koyarız. Hoca beğenmeyebilir, milli takıma gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir, Şenol Güneş o kariyerde bir hoca. Sezon sonuna kadar hocamızlayız. Sezon sonu geldiğinde hocamız kalmak isterse biz de tekrar konuşuruz. Ben başkan seçilirsem bunlar söz konusu olabilir. Beşiktaş'ın boş gündemlerle kaybedecek vakti yok. Aynı şeyleri söylemekten bıktım...

"ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTEYEBİLİR"
Bunu perçinlemek için Serdar Adalı'nın 'hocamıza sözleşme teklif edeceğiz' dediği doğrudur. Ama bu teklif, bu sürecin sonunda olacaktır. Biz Şenol Güneş'le, Bursaspor'la sözleşmesi bittiğinde görüştük. Şimdi Beşiktaş'la sözleşmesi bittiğinde oturur konuşuruz. Hocamız Beşiktaş'ta kalmak isterse, biz de o günün şartlarında oturur konuşuruz. Hocamızın milli takımın başına geçmesi de çok normal bir şey. Milli takımdan ayrılma süreçlerini biliyorsunuz. Hoca, 'Beşiktaş'ta 4 senedir hocalık yapıyorum, milli takımda yeni heyecan istiyorum' diyebilir. Bunlar gayet normal şeyler. Biz Şenol hocayı çok seviyoruz. Şu anda beraberiz, işimize gücümüze bakıyoruz."

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